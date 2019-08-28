- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان.
وأوضح أن العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما فى نجران وكانت الإصابة مباشرة. فيما استهدفت العملية الأخرى معسكرًا مستحدثًا للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جيزان وكانت الإصابة دقيقة وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفهم، حيث كان العدو يحضر لزحف كبير باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان.
وأشار أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم، وغاراته المتواصلة والتى بلغت خلال الساعات الماضية 32 غارة جوية.
كانت هذه تفاصيل خبر قاصف 2k تنفذ هجومين في نجران وجيزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.