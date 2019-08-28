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قاصف 2k تنفذ هجومين في نجران وجيزان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان.

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما فى نجران وكانت الإصابة مباشرة. فيما استهدفت العملية الأخرى معسكرًا مستحدثًا للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جيزان وكانت الإصابة دقيقة وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفهم، حيث كان العدو يحضر لزحف كبير باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان.

وأشار أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم، وغاراته المتواصلة والتى بلغت خلال الساعات الماضية 32 غارة جوية.

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