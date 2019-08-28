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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الوكيل القرشي يشارك في ملتقى الحج والعمرة في مدينة جدة

أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي أن الإلتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية المتعلقة بخدمة الحجاج والمعتمرين كانت أبرز عوامل نجاح بعثة الحج اليمنية.

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جاء ذلك خلال مشاركته بملقتى الحج والعمرة بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد عطية واستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة جدة ونظمته وزارة الحج والعمرة السعودية و بحضور كبير ولافت من كافة بعثات دول العالم وكذا القطاع الخاص أهمية.

وأضاف القرشي أن الشراكة و التؤامة بين قطاع الحج والعمرة في الوزارة و التزام الجميع بكل المعايير ساهمت بنجاح الحج للعام 1440 مشيرا إلى التعاون والتنسيق الكبير الذي ساد هذا الموسم الذي حمل شعار الموسم النموذجي.

من جانب آخر تسلم الوكيل القرشي دروعا تكرمية من بعض الشركات السعودية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن تقديرا لجهود الوزارة في نجاح الحج وتميز اليمن عن بعثات العالم الأخرى.

إلى ذلك أشاد عضو الاتحاد اليمني للسياحة عبدالكريم عباس بما تحقق من نجاح و تميز لبعثة اليمن على مدى ثلاثة مواسم بفضل الشراكة الحقيقة و العمل الدؤوب بين الوزارة والقطاع الخاص.

مثمناً تعاون الجهات المختصة بوزارة الحج والعمرة والذين قدموا كافة التسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام لكل دول العالم بمافيها بلادنا.

وفي ختام المشاركة طاف القرشي على أجنحة معرض ملتقى الحج والعمرة الذي يحتوى على عروض كافة شركات خدمة الحج والعمرة.