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عدن - ياسمين عبدالعظيم - امن عدن ينفي سيطرة الشرعية على المحافظة ويعلن :«الوضع تحت السيطرة» !

أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبد الرحمن النقيب بأن الأمور في العاصمة عدن تحت السيطرة الكاملة.

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موضحا أن ما حدث اليوم بالقرب من مطار عدن الدولي بخور مكسر كان عبارة عن تحرك جماعة مسلحة حاولت اقلاق السكينة وارباك المشهد وذلك بإطلاق النار من بين الأحياء السكنية القريبة من المطار بالإضافة الى خروج عدد من المسلحين من حي العريش تزامن ذلك مع اطلاق اشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منه تحقيق انتصار إعلامي لا يستند إلى الوقائع على الأرض وقد تم التعامل مع هذه المجاميع المسلحة واعتقال عدد منهم وجاري ملاحقة البقيه الذين هربوا داخل الأحياء السكنية.

وأكد النقيب أن أمن عدن سيتعامل بكل حزم وقوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة عدن وتعريض حياة مواطنيها للخطر ولن يتهاون على الإطلاق مع كل من ثبت تعاونه مع الجماعات الإرهابية والإخوانية بأي شكل من الأشكال. #المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن الأربعاء 28 أغسطس 2019م