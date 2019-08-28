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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ان خلعت الحجاج وعادت إلى التبرج والسفور .. الفنانة "حلا شيحة" تصدم الوسط الفني بصورها الجريئة واطلالتها الفاضحة ..شاهد

فجرت الفنانة المصرية حلا شيحة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها الجريئة التي تم تداولها على نطاق واسع .

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بعد ان خلعت الحجاج وعادت إلى التبرج والسفور .. الفنانة "حلا شيحة" تصدم الوسط الفني بصورها الجريئة واطلالتها الفاضحة ..شاهد

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وظهرت الفنانة حلا شيحة في جلسة تصوير جديدة بإطلالة ملفته وجريئة ، ارتدت فيها فستان ابيض ذات اكمام مكشوفه ، وارتدت في صور اخرى جمبسوت جمع بين ألوان متعددة ويظهر جزاء كبير من سيقانها ، ومفتوح من الصدر

وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر الصور على حسابها في موقع الإنستجرام ، مخلفة ردود افعال متباينه بين متابعيها .

وكان الفنانة حلا شيحة قد خلعت الحجاب بعد اكثر من خمس سنوات من ارتدائه ، وعادت من جديد للتمثيل ، وتعتبر هذه الصور هي اول إطلالة جريئة لها منذ خلعها الحجاب