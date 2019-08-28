تراند اليوم : محافظ ”عدن“ يعلن ”بيان النصر“ ويبعث برقية عاجلة للرئيس ”هادي“

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عدن - يزيد التهامي - محافظ ”عدن“ يعلن ”بيان النصر“ ويبعث برقية عاجلة للرئيس ”هادي“

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أصدر محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، مساء اليوم الأربعاء 28 اغسطس/آب، ”بيان النصر“، هنأ فيه الرئيس عبدربه منصور هادي على إنهاء تمرد ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي“ وبسط قوات الجيش الوطني نفوذها وفرض هيبة الدولة في المحافظات التي طالتها محاولة التمرد الفاشلة.

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وجدد محافظ عدن في بيان نشرته وكالة ”سبأ“ ”تأكيد اصطفاف السلطة المحلية وأبناء عدن بمختلف أطيافهم ومشاربهم خلف قيادتهم السياسية بقيادة الرئيس هادي“، معلناً رفضهم بشكل قاطع مشاريع ”الفوضى والتخريب والإرهاب“.

وأشاد البيان بمواقف المملكة العربية السعودية نظير مواقفها الداعمة والمساندة للشرعية واليمن واليمنيين بمختلف مجالات وقطاعات الحياة في مختلف المراحل والمنعطفات، وآخرها موقفها المشرف من خلال إطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بوجه الانقلاب الحوثي الإيراني.

وتوجه البيان بالتحايا وأسمى آيات الشكر لأبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والعسكرية والمقاومة الشعبية بجميع محافظات الجمهورية وبينها محافظات شبوة وأبين وعدن ولحج، الذين وقفوا بحزم وأحبطوا التمرد على الشرعية وأثبتوا أنهم دوماً كعادتهم عند مستوى المسؤولية الوطنية والدفاع عن الوطن.

كما أكد بيان محافظ عدن، أن أبناء عدن يقفون صفاً واحداً إلى جانب قوات الجيش الوطني والشرعية الدستورية وخلف قيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية من أجل مواصلة الانتصارات الوطنية وجهود استكمال استعادة مؤسسات الدولة والقضاء التام على الانقلاب الحوثي.