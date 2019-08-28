تراند اليوم : أبرز قادة الانفصال يكشف تعرضهم للخديعة من الامارات ويوجه نصيحة لـ طارق عفاش والحمادي

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عدن - يزيد التهامي - أبرز قادة الانفصال يكشف تعرضهم للخديعة من الامارات ويوجه نصيحة لـ طارق عفاش والحمادي

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

أعلن عبد اللطيف السيد، قائد ما يعرف بـ"الحزام الأمني" في محافظة أبين ، عن هزيمة قواته التي تدعمها الإمارات، مؤكدا أن الأخيرة مارست "الخداع"، وأن لديه الكثير ليقال "بعد أن نعيد عوائلنا من أبو ظبي".

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وفي تغريدة له عبر "تويتر"رصدها مأرب برس " حمّل "السيد"، هاني بن بريك نائب ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المسؤولية عن "انهيار" المشروع الجنوبي.

وقال: "الأشقاء في الإمارات أوهمونا بأنهم خلفنا ومعنا واتضح أنهم مع مصالحهم. أدخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لن يمحى".

ونصح "السيد"، في تغريدة أخرى، قادة مليشيات أخرى مرتبطة بالإمارات وسماهم (الحمادي وابو العباس وطارق عفاش) بـ"التفاهم مع الشرعية أو مغادرة المشهد"، وأن "يتعظوا مما حصل في الجنوب".

وأضاف: "من ربط مستقبله بالآخرين انتهى.. خدعتنا الإمارات وغرتنا بالأماني وتركونا للموت والمواجهة. طلبنا الطيران فلم يتجاوبوا".