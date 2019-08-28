شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عدن يهز العاصمة صنعاء والمشاط يصدر قرارات عاجلة ويوجه دعوة هامة للرئيس هادي..شاهد ما ورد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس مجلس الحوثيين مهدي المشاط اليوم قرارا بشأن ما اسماها "المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي".

وتكون القرار من (8) مواد تضمنت الأهداف والمهام والاختصاصات والإطار المرجعي لعمل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.

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وكان المشاط قد وجه دعوة للجنوبيين في الشرعية والانتقالي إلى نبذ ما اسماها "الوصاية" والدخول في المصالحة الشاملة في اليمن بأكمله.

يأتي هذا بالتزامن مع استعادة الشرعية سيطرتها في المحافظات الجنوبية.



ونصت المادة الثانية بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار أسماء أعضاء الفريق وهم:

1- الأستاذ/ يوسف عبدالله الفيشي.

2- الفريق/ علي بن علي القيسي.

3- الأستاذ/ فضل إسماعيل أبو طالب.

4- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الأمير.

5- اللواء/ مجاهد مجاهد القهالي.

6- الشيخ/ أحمد حمود جريب.

7- الشيخ/ محمد طاهر أنعم.

8- الأستاذ/ حسن محمد زيد.

9- الأستاذ/ أحمد محمد النزيلي.

10- الأستاذ/ علي أحمد قشر.

11- الأستاذ/ محمد ناصر البخيتي.

12- الأستاذ/ أحمد صالح القنع.

13- الأستاذ/ ناصر محفوظ باقزقوز.

14- الشيخ/ فارس محمد مناع.

15- الشيخ/ غالب عبدالله مطلق.

16- الشيخ/ محمد حسين المقدشي.

17- العميد/ خالد علي حسين العندولي.

18- الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي.

19- اللواء/ خالد عبدالوهاب الشريف.

20- الشيخ/ ضيف الله يحيى رسام.