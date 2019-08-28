أبرز قادة الانفصال يكشف تعرضهم لخديعة إماراتية ويوجه نصيحة عاجلة لـ طارق عفاش والحمادي

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن عبد اللطيف السيد، قائد ما يعرف بـ"الحزام الأمني" في محافظة أبين ، عن هزيمة قواته التي تدعمها الإمارات، مؤكدا أن الأخيرة مارست "الخداع"، وأن لديه الكثير ليقال "بعد أن نعيد عوائلنا من أبو ظبي".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، حمّل "السيد"، هاني بن بريك نائب ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المسؤولية عن "انهيار" المشروع الجنوبي.

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وقال: "الأشقاء في الإمارات أوهمونا بأنهم خلفنا ومعنا واتضح أنهم مع مصالحهم. أدخلونا في قتال ودم وصراعات وثار لن يمحى".

ونصح "السيد"، في تغريدة أخرى، قادة مليشيات أخرى مرتبطة بالإمارات وسماهم (الحمادي وابو العباس وطارق عفاش) بـ"التفاهم مع الشرعية أو مغادرة المشهد"، وأن "يتعظوا مما حصل في الجنوب".

وأضاف: "من ربط مستقبله بالآخرين انتهى.. خدعتنا الإمارات وغرتنا بالأماني وتركونا للموت والمواجهة. طلبنا الطيران فلم يتجاوبوا".