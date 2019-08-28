شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان وصول الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بعد سيطرة الشرعية .. ومستشار هادي يصرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان "الرئيس الزبيدي" وصل قبل قليل العاصمة عدن، في الوقت الذي تأكدت فيه سيطرة قوات الشرعية على أجزاء واسعة من مدينة عدن بعد اشتباكات محدودة..

وكتب سكرتير الزبيدي "زيد الجمل" في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"الرئيس القائد #عيدروس_الزبيدي يصل العاصمة الجنوبية #عدن"، لكن مصادر مطلعة نفت ذلك تمامًا.

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وأعلنت وزارة الداخلية الشرعية، اليوم الأربعاء، في تصريح مقتضب أن الحكومة الشرعية استكملت السيطرة على مدينة عدن ومرافقها الحيوية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية التي سيطرت بشكل كامل على مدينة عدن، بعد أن بدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

وتحدث مستشار رئيس الجمهورية اليمنية، نصر طه مصطفى: "عودة الأمور إلى نصابها والأوضاع إلى طبيعتها في العاصمة المؤقتة عدن". وأضاف: "نقول للجميع إن الشرعية هي سقف اليمنيين جميعا وبيتهم، وفي ظلها وتحت مظلتها نعمل لترسيخ أمن واستقرار ووحدة بلادنا".