إرهاب الإخوان والإصلاح يفشل مرة أخرى في إخضاع عدن

فشل إرهاب تنظيم الإخوان الدولي، وذراعه في اليمن، حزب الإصلاح، مرة أخرى في إخضاع العاصمة عدن، بعد نجاح قوات الحزام الأمني والمجلس الإنتقالي الجنوبي .

وفي الساعات الأولى ليوم الأربعاء، تداولت صفحات نشطاء الإصلاح، أنباء زائفة عن دخول قوات عسكرية ضخمة من أبين إلى عدن، وأحكمت سيطرتها على مطار عدن الدولي ومديرية خور مكسر وتقدمها نحو المعاشيق ومواقع الإنتقالي في المعلا والتواهي .

وكانت تلك الأنباء أقرب إلى التصديق، خاصة مع إرفاقها بفيديوهات وصور تؤكدها وتعززها، في وقت كانت فيه وسائل الإعلام التابعة للمجلس الإنتقالي غائبة عن دحض تلك المزاعم بالصور والفيديو .

وكانت تسعى الميليشيات الإخوانية، إلى إغراق عدن في الفوضى، وإدخال قوات المجلس الأنتقالي والحزام الأمني، في مواجهات مع العناصر الإرهابية والمتطرفة التي طردتها قبل سنوات من المدينة .

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وأكدت مصادر محلية، لـ(اليمن العربي) أن هناك مجاميع مسلحة إنتشرت في عدد من الطرقات وقامت بإثارة الرعب والخوف في نفوس المواطنين المارين بمركباتهم .. لافتة إلى تسجيل عدد من حالات النهب والسلب لمركبات مواطنين في طرقات قالت قوات الإصلاح أنها سيطرت عليها .

وأضافت المصادر، تحركات تلك المجاميع تزامن مع عمليات نهب وسلب إستهدفت مقرات تابعة للحزام الأمني تم إقتحامها عسكرياً من قبل القوات الموالية للإصلاح .. مشيرة إلى أن حالة من الفوضى شهدتها كافة المناطق التي قالت الشرعية أنها سيطرت عليها .

وبهذا الشأن، أكد قائد الحزام الأمني في مدينة عدن، وضاح عمر، أن الوضع تحت السيطرة في العاصمة عدن، وأنه لا يوجد أي شيء من الإدعاءات التي أطلقتها بعض الأبواق .

وقال في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن قوات الحزام الأمني تقوم حالياً بالتعامل مع الخلايا النائمة .. ودعا عمر الجميع إلى الإطمئنان وعدم السماع لتلك الشائعات .

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