شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: انتكاسة مفاجئة لقوات الشرعية الآن في عدن .. الانتقالي يستعيد السيطرة على اهم وابرز موقع بالعاصمة المؤقتة ..«تطورات الطارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وسائل اعلام تابعة للمجلس الانتقالي ان عناصره استعادة السيطرة على مطار عدن بعد اقل من ساعتين على اعلان القوات الحكومية سيطرتها عليه .

وفي توضيح لما حدث ، كشف مصدر عسكري لموقع "صوت المغتربين" ، ان قائد قوات الامن الخاصه العقيد سليمان الزامكي بعد احكام سيطرت قواته على مطار عدن ، وجه ببقاء كتيبة حماية المطار وسحب قواتها الى خارج المطار فقط ، وبعد مضي اقل من ساعتين خالفت الكتيبه التوجيهات التي تم الاتفاق عليها واعادت انتشارها في المطار مرة اخرى .

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واضاف المصدر ان القوات الحكومية تقوم الان بالتعامل مع تلك الكتيبة