شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: انتكاسة مفاجئة لقوات الشرعية الآن في عدن .. الانتقالي يستعيد السيطرة على اهم وابرز موقع بالعاصمة المؤقتة ..«تطورات الطارئة» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وسائل اعلام تابعة للمجلس الانتقالي ان عناصره استعادة السيطرة على مطار عدن بعد اقل من ساعتين على اعلان القوات الحكومية سيطرتها عليه .
وفي توضيح لما حدث ، كشف مصدر عسكري لموقع "صوت المغتربين" ، ان قائد قوات الامن الخاصه العقيد سليمان الزامكي بعد احكام سيطرت قواته على مطار عدن ، وجه ببقاء كتيبة حماية المطار وسحب قواتها الى خارج المطار فقط ، وبعد مضي اقل من ساعتين خالفت الكتيبه التوجيهات التي تم الاتفاق عليها واعادت انتشارها في المطار مرة اخرى .
قد يعجبك أيضًا:
واضاف المصدر ان القوات الحكومية تقوم الان بالتعامل مع تلك الكتيبة
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل: انتكاسة مفاجئة لقوات الشرعية الآن في عدن .. الانتقالي يستعيد السيطرة على اهم وابرز موقع بالعاصمة المؤقتة ..«تطورات الطارئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.