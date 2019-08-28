شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: جماهيرغاضبة تقتحم مطارعدن قبل قليل وتطالب برأس هاني بن بريك وتسليمه لسحله في المطار والنتيجة مروعة ( تفاصيل وردت الآن ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اقتحمت قبل قليل جماهير غاضبة مطار عدن وطالبت القوات التي تمسك بنائب رئيس المجلس الانتقالي للانتقام منه وجعله عبرة لغيره .

ورفضت القوات الامنية مطالب الغاضبين واطلقت اعيرة نارية في الهواء وطالبتهم بالابتعاد من اجل سلامة الجميع.

وذكر شهود عيان ان الجماهير الغاضبة كانت تطالب برأس بن بريك وتصرخ انه اذاقهم الويل بينما عائلته تنعم برغد العيش في ابو ظبي .

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وقال احد الشهود ان احد الغاضبين حطم زجاج السيارة التي فيها هاني بن بريك في محاولة لايذائه.

وكان وزير الداخلية احمد الميسري قد اعلن ان عدن سقطت بالكامل في يد قوات الشرعية.

واوضح الوزير الميسري انه تم القبض قبل قليل على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بالاضافة الى قائد الحزام الأمني عبداللطيف السيد في مطار عدن اثناء محاولتهم الفرار الى ابو ظبي

وكان الموقع الاخباري اليمني شبكة "صوت الحرية" قد نسب في وقت سابق الى مصادر مطلعة تأكيدها عن فرار عدد من قادة مليشيا التمرد (المجلس الانتقالي الجنوبي) الى ابوظبي ليتركوا جنودهم في مواجهة مصيرهم المحتوم.

وقالت المصادر إن قائد ما يسمى الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد وصل قبل قليل إلى مدينة التواهي بعدن، تمهيداً لفراره إلى الإمارات بمعية هاني بن بريك .

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وذكرت المصادر أن السيد يغادر ابين ويصل التواهي تاركا جنوده وسيأمرهم بالانسحاب فور وصول الطائرة الاماراتية التي ستقله بمعية المدعو هاني بن بريك إلى ابوظبي