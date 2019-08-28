تعرف على ما حدث في اللحظات الأخيرة بعدن قبل سيطرة القوات الحكومية(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استكمال تطهير بقية جيوب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بالتزامن مع عمليات نهب واسعة من قبل عناصر التمرد للمعسكرات. قد يعجبك أيضًا: Advertisements

وأفادت مصادر مطلعة " عن تعرض معسكرات عدة في العاصمة المؤقتة عدن، للنهب الواسع من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي". وأضافت المصادر" أن عملية النهب طالت معسكرات مكافحة الإرهاب من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي". وذكرت المصادر" أن الانتقالي في اللحظات الأخيرة من استعادة عدن، قام بنقل آليات وأطقم وأسلحة ضخمة إلى داخل منازل في المدينة، وأخرى إلى محافظة الضالع ومناطق يافع".

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