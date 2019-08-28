شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــــاجل: أول تعليق ناري لـ هاني بن بريك على سيطرة القوات الحكومية على عدن .. :"لن نسمح بالفوضى من بعد الساعة 3 عصرا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ادلى عضو هيئة المجلس الانتقالي احمد سعيد بن بريك عن الأوضاع في عدن داعيا المواطنين بالتزام الهدوء. وقال بن بريك لن نسمح بالفوضى من بعد الساعة 3 عصرا . قد يعجبك أيضًا: Advertisements لمشاهدة فيديو الكلمة اضغط على الرابط

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