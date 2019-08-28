شاهد .. نشطاء جنوبيون يدحضون مزاعم إعلام الإصلاح

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
نشر نشطاء موالون للمجلس الإنتقالي الجنوبي، فيديوهات على موقع التواصل الإجتماعي الجنوبي، تدحض مزاعم إعلام حزب الإصلاح والشرعية الذي قال أن قوات تابعة لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، سيطرت على العاصمة عدن .
وظهر في أحد الفيديوهات المتحدث باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، وهو يتجول في مديرية خور مكسر التي قالت الشرعية أنها سيطرت عليها، نافياً في حديثه تلك المزاعم التي قال أنه لا أساس لها من الصحة .
كما نشر نشطاء فيديوهات أخرى تؤكد سيطرة المجلس الإنتقالي على مطار عدن الدولي، وإنتشار قوات الحزام الأمني في العديد من الشوارع والطرقات العامة بالعاصمة عدن .
وتؤكد هذه الفيديوهات بحسب مراقبون، أن ما حدث في عدن هو إنتصارات وهمية لميليشيا الإصلاح، إعتمدت خلالها على التضليل الإعلامي والذباب الإلكتروني .. لافتين إلى أن هذه الإنتصارات شبيهة بالإنتصارات التي تحققها قطر على مواقع التواصل الإجتماعي .
وفيما يلي بعض الفيديوهات التي نشرها النشطاء على صفحاتهم :
#عدن#وزير_تويتر
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