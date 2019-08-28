بن بريك: لا نريد الإنجرار وراء الأصوات النشاذ لإيجاد حالة من الفوضى والرعب

أحمد سعيد بن بريك

كتب الخليج 365 - متابعات

قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي، أن القيادة موجودة وطمئن كل المواطنين أن الأمور حاليًا تحت السيطرة، وموجهًا رسالة لقوات الأمن وقوات مكافحة الإرهاب أنهم صمام أمان لضرب العناصر الإرهابية التي تتحرك هنا وهناك وتصطاد في الماء العكر. ودعا بن بريك، في حديث تليفزيوني له على قناة عدن المستقلة، أبناء الجنوب الذي ينطلقون خلف الإشاعات التي تطلق هنا وهناك، أن يكفوا عن الإندفاع حتى لا يتعرضون لأي فتنة.



وأضاف بن بريك، أنه يسعى لتطبيع الأوضاع، منطلقين من دعوة قوات التحالف، ولا يريد الإنجرار إلى الأصوات النشاذ، ونداءاتها المشبوهة لإيجاد حالة من الفوضى والرعب وسط أبناء الجنوب.

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