بن بريك يعطي مهلة للمخربين في عدن وأبين حتى الثالثة مساءًا

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أحمد بن بريك

كتب Advertisements الخليج 365 - متابعات

قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي، إنه حتى الأن المجلس الإنتقالي يمسك أعصابه ولا يريد لتلك الإشاعات أن تقود المجلس لتصفية الحسابات وخاصة حسابات القاعدة، التي تغرر بأبناء الجنوب في كل من محافظتي عدن وأبين من أجل إخفاد الفتنة.

وحذر بن بريك، في حديث تليفزيوني له، من يحتمون خلف الأحياء السكنية في عدن وأبين بأن الوضع تحت السيطرة ولا يريد من المغرر بهم إشعال الفوضى. وأعطى بن بريك مهلة حتى الساعة الثالثة لمن أسماهم بالمنساقين خلف الفتنة، موضحًا أنه بعد الساعة الثالثة سيطلق قوات الأمن لإخماد الفتنة.