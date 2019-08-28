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الأربعاء 28 أغسطس 2019
أحمد بن بريك
كتب
الخليج 365 - متابعات
قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي، إنه حتى الأن المجلس الإنتقالي يمسك أعصابه ولا يريد لتلك الإشاعات أن تقود المجلس لتصفية الحسابات وخاصة حسابات القاعدة، التي تغرر بأبناء الجنوب في كل من محافظتي عدن وأبين من أجل إخفاد الفتنة.
وحذر بن بريك، في حديث تليفزيوني له، من يحتمون خلف الأحياء السكنية في عدن وأبين بأن الوضع تحت السيطرة ولا يريد من المغرر بهم إشعال الفوضى. وأعطى بن بريك مهلة حتى الساعة الثالثة لمن أسماهم بالمنساقين خلف الفتنة، موضحًا أنه بعد الساعة الثالثة سيطلق قوات الأمن لإخماد الفتنة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك يعطي مهلة للمخربين في عدن وأبين حتى الثالثة مساءًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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