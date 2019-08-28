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بحاح يخرج عن صمته ويعلق على الأحداث الجارية في عدن ويوجه رسالة للإصلاح
الأربعاء 28 أغسطس 2019
خالد محفوظ بحاح
كتب
عدن - الخليج 365
خرج نائب رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأسبق، خالد محفوظ بحاح، عن صمته، وعلق على الأحداث التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن .
وقال بحاح في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "إنها عدن الجنوب لمن لا يعرفها تم إجتياحها في ١٩٩٤م بأسم الشرعية الوحدوية القبلية وتم إجتياحها في ٢٠١٥م بأسم الشرعية الثورية الحوثية" .
وأضاف "واليوم تسعى قوى الشر إجتياها بأسم الشرعية المهترئة الإخونجية" ..مخاطباً تلك القوات بقوله "اتقوا الله في أنفسكم، عدن والجنوب بعيد عنكم ما حييتم إلا بالعدل والمساواة" .
وإجتاحت قوات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم العاصمة عدن، في محاولة منها للسيطرة على المدينة، لكن قوات الحزام الأمني تمكنت من التعامل معها وأجبرتها على الفرار .
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