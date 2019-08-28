العطاس: قضية الجنوب ستظل الحقيقة الماثلة

الناشطة هدى العطاس

كتب الخليج 365-عدن

وقالت العطاس على موقع تويتر:"أرى أن للمشهد وجه ايجابي...لم يعد لدى الجنوبيون ما يخسرونه سوى الاملاءات.

واضافت بالقول: "قضية شعب الجنوب واستقلال ارضه ستظل الحقيقة الماثلة، ستحملها سواعد ابنائها التي خبرت السلاح، وارواحهم التي خبرت النضال السلمي.

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