محمد جميح يهاجم الرئيس هادي وشرعيته .. ويفجر مفاجآت ثقيلة عن ما يجري وراء الكواليس في العاصمة السعودية الرياض!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قد يعجبك أيضًا: Advertisements ال السياسي اليمني الدكتور محمد جميح ” ان ما يحدث اليوم في الجنوب يشابه ما جرى سابقاً في الشمال. وقال مجمد جميح في تغريدة في تويتر : “تشابه حد التطابق بين ما يجري اليوم في جنوب اليمن وما جرى أمس في شماله: اليافطة محاربة الإخوان والإرهاب، والوسيلة المليشيات، والتكتيك إسقاط الحكومة مع الاعتراف بشرعية هادي. وفي هجوم ضمني يكشف ما يجري وراء الكواليس، أضاف جميح بالقول :” الرئيس صامت والنائب صامت، ووزارة الدفاع محايدة، والمسؤولون-غالباً-جيوبهم مع هادي وقلوبهم مع الانقلاب.

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