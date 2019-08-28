شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: شاهد أول صورة للحظة هروب هاني بن بريك وشلال شايع من عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع قيادات المجلس الانتقالي ويظهر في الصورة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس ، ونائبه هاني بن بريك ، ومدير امن عدن المقال شلال شائع. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وقال الناشطون ان الصورة اثناء هروب قيادات الانتقالي من عدن بعد اقتراب قوات الجيش الوطني . لكن بعد التأكد من الصورة تبين انها قديمة ، وان عيدروس الزبيدي لا يتواجد في عدن .

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