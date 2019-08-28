شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. فتحي بن لزرق يعلنها بكل صراحة.. هذا ما يحدث في عدن الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق الاعلامي فتحي بن لزرق على تقدم قوات الجيش الوطني في جنوب اليمن اليوم الاربعاء . وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل بت: انتهت اللعبة في عدن , وماحدث ليس انتصارا لقوات الشرعية وليس هزيمة للإنتقالي. قد يعجبك أيضًا: Advertisements واضاف، كل ماحدث هو استلام وتسليم بين طرفين دوليين . واشار: اما الأطراف المحلية فهي مجرد بيادق يتم تحريكها هنا وهناك. ونبه، هذه القصة بمختصر مفيد وعلى الجميع حقن الدماء فاللعبة اكبر من الجميع. ندعو لتجنيب عدن الدمار. وتشهد عدن في الاثناء تقدم سريع لقوات الشرعية وسط انهيار تام لقوات المجلس الانتقالي في جنوب اليمن.

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