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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن وزير الداخلية احمد الميسري ان عدن سقطت بالكامل في يد قوات الشرعية.

واوضح الوزير الميسري انه تم القبض قبل قليل على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بالاضافة الى قائد الحزام الأمني عبداللطيف السيد في مطار عدن اثناء محاولتهم الفرار الى ابو ظبي

وكان الموقع الاخباري اليمني شبكة "صوت الحرية" قد نسب في وقت سابق الى مصادر مطلعة تأكيدها عن فرار عدد من قادة مليشيا التمرد (المجلس الانتقالي الجنوبي) الى ابوظبي ليتركوا جنودهم في مواجهة مصيرهم المحتوم. وقالت المصادر إن قائد ما يسمى الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد وصل قبل قليل إلى مدينة التواهي بعدن، تمهيداً لفراره إلى الإمارات بمعية هاني بن بريك . قد يعجبك أيضًا: Advertisements وذكرت المصادر أن السيد يغادر ابين ويصل التواهي تاركا جنوده وسيأمرهم بالانسحاب فور وصول الطائرة الاماراتية التي ستقله بمعية المدعو هاني بن بريك إلى ابوظبي

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن: سقوط مدينة عدن بالكامل بيد قوات الشرعية والميسري يعلن قبل قليل القبض على هاني بن بريك وقائد الحزام الامني في المطار اثناء محاولتهم الفرار الى ابو ظبي (تفاصيل طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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