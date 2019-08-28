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مصادر خاصة تكشف تفاصيل مثيرة : تحرك الزامكي في عدن بدعم من الميسري الذي غدر به في الأخر

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 - أيمن منصور

كشفت مصادر عسكرية وأخرى محلية في العاصمة عدن، لـ(الخليج 365) تفاصيل ما شهدتها المدينة من توتر أمني صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع شائعات سيطرة قوات تابعة لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، على مواقع في عدن .

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وقالت المصادر، أن قائد مقاومة خور مكسر، سليمان الزامكي، تحرك صباح اليوم وسيطر على مطار عدن الدولي وعلى طريق ساحل أبين، بناءاً على توجيهات من وزير الداخلية، بالتزامن مع سيطرة مدير أمن أبين، ابو مشعل الزامكي، والمسؤول في المحافظة وليد الفضلي على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين .

واضافت المصادر، أن تحركات الزامكي تمت بناءاً على وعود من الميسري بتعزيزه بقوات من زنجبار .. لافتة إلى أن التعزيزات التي وصلت من أبين كانت قليلة جداً ولا تمكنه من الصمود أمام قوات المجلس الأنتقالي الجنوبي والحزام الأمني المدربة .

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الحزام الأمني إنسحبت من عدد من المواقع صباح اليوم للسماح للقوات التابعة للميسري بالتقدم والتمركز في تلك المواقع، وأعادت ترتيب صفوفها لتبدأ عملية تطهير واسع للمدينة .. مضيفة أن هناك تحركات لقوى ثالثة تقوم بعمليات سلب ونهب للمعسكرات التي إنسحبت منها قوات الحزام الأمني .

وأكدت المصادر، أن قوات الحزام الأمني بإستعادة المواقع التي تسيطر عليها فيما لاذت القوات التابعة للميسري بالهروب .. لافتة إلى أن الميسري وجه القوات التي قدمت من أبين بالعودة إلى زنجبار لمواجهة القوات التابعة للمجلس الإنتقالي العائدة من شقرة .