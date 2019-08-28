شكرا لقرائتكم خبر عن الجبواني يكشف عن ترتيبات مع السعودية في عدن ويتحدث حول نهاية الانتقالي وعودة الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - يزيد التهامي - الجبواني يكشف عن ترتيبات مع السعودية في عدن ويتحدث حول نهاية الانتقالي وعودة الحكومة

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

اعلن وزير يمني اليوم الاربعاء السيطرة على العاصمة عدن وانهاء تمرد الانفصاليين. واشار وزير النقل صالح الجبواني الى انه سيتم ترتيب القضايا الداخلية في عدن مع التحالف بقيادة السعودية. Advertisements وقال الجبواني لقناة بلقيس : سيطرتنا على عدن وإنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي كان بعد تضحيات من الجيش الوطني وقوات الأمن. واضاف : لا بد من الحفاظ على المصالح العامة والخاصة والحكومة مستعدة للعودة إلى مدينة عدن في أقرب وقت. وتحدث الجبواني عن ما يسمى المجلس الانتقالي وقاله انه وجد بشكل طارئ في اليمن وكان خنجراً في ظهر الدولة والشعب ونهايته كانت متوقعة. واكد الجبواني ان عدن باتت بأيدينا وعادت اليوم الدولة لتكون هناك سلطة واحدة تخلصنا من مشروع التفكيك. ودخلت قوات الشرعية العاصمة عدن اليوم بعد ان سيطرت على ابين واحكمت سيطرتها على مطار عدن واحياء في المدينة بحسب مصادر عسكرية تحدثت لمأرب برس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : الجبواني يكشف عن ترتيبات مع السعودية في عدن ويتحدث حول نهاية الانتقالي وعودة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مأرب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.