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عدن - ياسمين التهامي - في موقف أحرج إعلام المجلس الانتقالي، أظهر فيديو متداول رصده محرر "بويمن" عملية التعامل الحسن من قبل أبطال الجيش الوطني مع عناصر مليشيات المجلس الانتقالي الذين تم أسرهم في إحدى مناطق مدينة العاصمة المؤقتة عدن.

أبطال الجيش الوطني أطلقوا سراح عناصر الانتقالي مقابل العودة إلى منازلهم وعدم قتالهم الدولة ، والانتظار إلى حين ، دمجهم ضمن المؤسسة الرسمية، بحسب وزير الإعلام معمر الإرياني.

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- شاهد ”فيديو محرج” .. كيف تعامل ”رجال الدولة” في عدن مع أسرى ”المجلس الانتقالي” ؟

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حيث نشر الوزير الفيديو على موقعه في تويتر معلقا: "مشهد يوضح طريقة تعامل أفراد الجيش الوطني وألوية الحماية الرئاسية مع اخوانهم من عناصر المجلس الانتقالي وإطلاق سراحهم مقابل التزامهم المنازل الى حين اعادة توزيعهم ضمن الأجهزة الأمنية ليكونوا مع اخوانهم جزء من المشروع الوطني لاستعادة الدولة وإسقاط انقلاب #المليشيا_الحوثية".