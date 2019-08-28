شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي : 50 ألف مقاتل تبع الانتقالي يقلبون الطاولة ويسيطرون على عدن وأبين ويقتحمون شبوة.. ما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضاعت الانتصارات الساحقة لأبطال الجيش الوطني عقل مذيع العربية في أبوظبي، عادل اليافعي، واصابته بالذهول، ليخرج على موقعه في تويتر، لنفي سيطرة الشرعية على عدن.

وفي حالة الشارد العايش في غيبوبة، زعم اليافعي أن مليشيات المجلس الانتقالي التابع لأبوظبيي تسيطر على عدن وأبين، ولم يكتف بذلك، بل زعم أن شبوة أيضا بيد الانتقالي.

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حيث قال اليافعي في تغريدة رصدها محرر "بويمن" : بالقل: قواتنا اكثر من 10 الف مقاتل في ابين والعرقوب وشبوة والأرض معهم ".

واضاف زاعما : "وفي عدن 40 الف مقاتل مدججين بأحدث الأسلحة والصواريخ وفجأة تسقط عدن

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