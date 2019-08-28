شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدخل عدن.. والمطار في قبضة الشرعية وانهيار تام في صفوف المليشيات المدعومة إماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر "العربية"، الأربعاء، أن طلائع قوات الشرعية اليمنية دخلت عدن، مشيرة إلى سيطرتها على المطار. كما دخلت قوات الشرعية أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر.

إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن طلائع الجيش والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

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وأضاف لاحقا على "تويتر" أن "الجيش الوطني استعاد مديرية خور مكسر بعدن وسط ترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة".

"الحفاظ على الممتلكات والأرواح في عدن"

من جهته، دعا وزير الداخلية اليمنية "القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن"، كما حذر من أي "أعمال انتقامية".

وقال إن "الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن في عدن".

وشدد على أن "القوات اليمنية ستكون صمام الأمان وستحافظ على الممتلكات والأرواح".

عناصر الانتقالي.. فرت

ورجح السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني، ماجد السقاف، قرب "إعلان حال الطوارئ ومنع حمل السلاح لثبيت الأمن في عدن". وقال إن "عناصر من المجلس الانتقالي فرت من عدن صوب لحج ومناطق أخرى، وإن مفاوضات تجري من أجل تسليمها بدون قتال منعا لإراقة الدماء".

كما أشار إلى أن "قوات الشرطة العسكريةوالأمن تقوم حاليا بتأمين كافة المؤسسات الحيوية في عدن بما فيها البنك المركزي".

وإلى ذلك، بشر مستشار رئيس الجمهورية اليمنية، نصر طه مصطفى: "بعودة الأمور إلى نصابها والأوضاع إلى طبيعتها في العاصمة المؤقتة عدن." وأضاف:" نقول للجميع إن الشرعية هي سقف اليمنيين جميعا وبيتهم وفي ظلها وتحت مظلتها نعمل لترسيخ أمن واستقرار ووحدة بلادنا".