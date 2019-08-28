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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة بخط صدام حسين .. وابنته تفجر مفاجأة بشأن محتواها .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن رسالة نصية نادرة بخط يد والدها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني أسر في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.
ونشرت رغد صدام حسين الرسالة في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”، وقد حملت رسالة صدام حسين التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 ديسمبر/كانون أول عام 1982 أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها.
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وقال الرئيس العراقي الراحل في الرسالة: “يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه.. وإعلامي.. صدام حسين”.
وصادف الثامن من شهر أغسطس 2019، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثماني سنوات من اندلاعها وتسببها بمقتل مئات الآلاف من البلدين.
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" يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2019
و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته
ولا يجوز التحقيق المستمر معه ... يتم إيقاف ذلك
و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه ...
و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ pic.twitter.com/KCvCNsuVbQ
" يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة
و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته
ولا يجوز التحقيق المستمر معه ... يتم إيقاف ذلك
و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه ...
و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢
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" يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2019
و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته
ولا يجوز التحقيق المستمر معه ... يتم إيقاف ذلك
و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه ...
و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ pic.twitter.com/KCvCNsuVbQ
" يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2019
و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته
ولا يجوز التحقيق المستمر معه ... يتم إيقاف ذلك
و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه ...
و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ pic.twitter.com/KCvCNsuVbQ
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
" يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2019
و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته
ولا يجوز التحقيق المستمر معه ... يتم إيقاف ذلك
و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه ...
و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ pic.twitter.com/KCvCNsuVbQ
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