شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن النسب يجمع العرب... المصريات يفضلن الزواج من هذه الجنسية العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هناك مجموعة من العوامل المشتركة بين مصر والعرب، منذ قديم الأزل، أهمها اللغة والأرض، وأضيفت إليهما مؤخرا، وبكثرة، روابط النسب.

جمعت روابط النسب مصريات بأزواج عرب من مختلف الجنسيات، خلال عام 2018، فبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الزواج من عرب بلغت 1544 عقد زواج. وذلك بحسب صحيفة"الدستور".

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وجاء عدد حالات الزواج من عرب، بخلاف عقود الزواج من مصريين البالغ عددها 879.3 ألف عقد.

ويشير تقرير الإحصاء المصري إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب، خلال عام 2018، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريينبعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا.

وبلغ عدد عقود الزواج من أردنيين 110 عقود، فيما بلغ عدد عقود الزواج من جنسيات عربية أخرى 269 عقدًا، ولم تتعد حالات الزواج من أجانب 543 عقد زواج، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا، خلال عام 2018.

سبوتنيك نيوز