شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: سقوط مدينة جديدة بالكامل بيد قوات الجيش الوطني وأبناء المدينة يدوسون "علم الامارات" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد.
كما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على منطقة شقرة صباح اليوم وتوجهت بعدها للسيطرة على مدينة زنجبار بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
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وقالت مصادر اعلامية ان ميليشيات الحزام الأمني انسحبت من مدينة زنجبار واتجهت نحو مدينة عدن القريبة منها.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأبناء محافظة أبين وهم يدوسون علم دولة الامارات بعد طرد ميليشيات الحزام الأمني التابعة لها من المحافظة تعبيراً عن سخطهم من تصرفات دولة الامارات ودعمها للميليشيات المسلحة ضد قوات الجيش الوطني والحكومة الشرعية.
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