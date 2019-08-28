شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: ولي عهد ابو ظبي الشيخ ‘‘محمد بن زايد’’ يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن زواجه من يمنية جنوبية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اشتعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير اثر نشر صورة ( فوتشوب ) تجمع ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ( العريس ) ونائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك ( عروسة ).

وتباينت ردود افعال المفسبكين اليمنيين بين من اعتبر هذا العمل مخجل ومعيب ولا يجوز نشر مثل هذه الصور ، فيما أكد اخرون ان هذا الصورة تكشف واقع معاش ولكنه تم بشكل ساخر . قد يعجبك أيضًا: Advertisements وقال معلق اخر هذا هو فعلا الواقع فالارتباط بين قادة مجلس الانتقالي وولي عهد ابو ظبي يشبه الزواج العربي وعلى الزوجة الطاعة العمياء لزوجها الذي ينفق عليها ويغدق عليها بالعطاء والسخاء. تعليق قوي جاء من ناشط سعودي غرد على تويتر مستنكرا ان يتحول بعض اليمنيين وهم اصل العرب الى عبيد للاماراتيين .

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