أمن عدن يوضح حقيقة ما حدث في المدينة ويؤكد أن الأوضاع تحت السيطرة 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن " النقيب عبد الرحمن النقيب، حقيقة ما حصل في مطار عدن الدولي، مؤكداً أن الأمور في العاصمة عدن تحت السيطرة الكاملة .



وأوضح النقيب أن ما حدث اليوم بالقرب من مطار عدن الدولي بخور مكسر كان عبارة عن تحرك جماعة مسلحة حاولت اقلاق السكينة وارباك المشهد وذلك بإطلاق النار من بين الأحياء السكنية القريبة من المطار بالإضافة الى خروج عدد من المسلحين من حي العريش تزامن ذلك مع اطلاق اشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منه تحقيق انتصار إعلامي لا يستند إلى الوقائع على الأرض .

وأضاف أنه تم التعامل مع هذه المجاميع المسلحة واعتقال عدد منهم وجاري ملاحقة البقيه الذين هربوا داخل الأحياء السكنية .. مؤكداً أن أمن عدن سيتعامل بكل حزم وقوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة عدن وتعريض حياة مواطنيها للخطر ولن يتهاون على الإطلاق مع كل من ثبت تعاونه مع الجماعات الإرهابية والإخوانية بأي شكل من الأشكال .