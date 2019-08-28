حالة الطقس اليوم في صنعاء وعددا من المحافظات اليمنية 

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-صنعاء قال خبراء المراصد الجوية إن حالة الطقس الجوية اليوم في صنعاء مستقرة ومرتفعه قليلا بالتزامن مع ارتفاع كبير في المناطق الساحلية.

وفيما يلي ينشر الخليج 365 حالة الطقس: عدن (العظمى 35° - الصغرى 29°) صنعاء (العظمى 30° - الصغرى 15°) تعز (العظمى 31° - الصغرى 19°) المكلا (العظمى 34° - الصغرى 27°) الحديدة (العظمى 36° - الصغرى 29°) Advertisements سيئون (العظمى 42° - الصغرى 28°) سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 25°) ذمار (العظمى 27° - الصغرى 13°) الجوف (العظمى 38° - الصغرى 23°) إب (العظمى 26° - الصغرى 14°) الغيظة (العظمى 32° - الصغرى 26°) مأرب (العظمى 38° - الصغرى 24°) صعدة (العظمى 31° - الصغرى 17°) المحويت (العظمى 27° - الصغرى 15°) عمران (العظمى 29° - الصغرى 15°) Advertisements

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