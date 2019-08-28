مراسلنا : الإنتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية لتأمين ميناء عدن 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

قالت مراسل (الخليج 365) أن المجلس الإنتقالي الجنوبي دفع بتعزيزات عسكرية لتأمين ميناء عدن في مديرية المعلا، بالتزامن مع المواجهات التي يشهدها مدخل المديرية .

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وذكر مراسلنا، أن مركبات عسكرية تابعة للإنتقالي إنتشرت في محيط الميناء لتأمينه ومنع أي محاولات لإقتحامه من قبل مسلحين مندسين بهدف النهب والسلب .. لافتاً إلى أن الإنتقالي دعت أصحاب المحلات التجارية في الشارع الرئيسي بالمعلا إلى إقفال أبوابهم تحسباً لأي مواجهات .

وفي وقت سابق نفى مراسل (الخليج 365) الأنباء التي تتحدث عن تقدم قوات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، بإتجاه مديرية التواهي التي يتخذها المجلس الإنتقالي الجنوبي مركزاً له .

وقال مراسلنا، أن المواجهات لازالت في مديرية خور مكسر وأطراف مديرية المعلا حيث يتمركز اللواء الأول مشاه التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي .. مشيراً إلى أن هناك عدد من المركبات التابعة للإنتقالي ذهبت نحو مواقع المواجهات .