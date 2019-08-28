هيثم : قيادة الإنتقالي متواجدة في عدن وتتابع الأمور بهدوء 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

نزار هيثم

كتب عدن - الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أن قيادة المجلس في العاصمة عدن وتتابع الأمور بهدوء وتدعو الجميع لعدم القلق .. مؤكداً أن معركة الجنوب مع الإرهاب مستمرة منذ العام 1994م .

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وأضاف في منشور له بالفيسبوك، "التزمنا بالتهدئة وفق بيان اللجنة السعودية والإماراتية المشتركة وأعطينا تعليماتنا لكافة قواتنا بضبط النفس واثباتآ للأشقاء وللعالم اننا نواجه قوات ارهابية ممولة من دول معادية تخدم الحوثيين فقط وليست قوات نظامية ولا تلتزم لا بأوامر حكومة شرعية ولا بأوامر التحالف العربي" .

وتابع "البؤر الارهابية عددها معلوم وأماكنها معروفة وأعطينا الجميع أخر إنذار الى الساعة ٣ عصرآ مالم فقد أعذر من أنذر" .

وجدد هيثم التأكيد على ترقب كلمة اللواء احمد سعيد بن بريك عضو هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية عبر قناة عدن المستقلة AIC .. لافتاً إلى أن بن بريك سيوضح فيها حقيقة الامور ويدحض فيها اكاذيب العدو .