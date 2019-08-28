كلمة مرتقبة للواء أحمد سعيد بن بريك 

أحمد سعيد بن بريك

كتب عدن - الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم المجلس النتقالي الجنوبي "نزار هيثم" أن هناك كلمة مرتقبة اللواء احمد سعيد بن بريك عضو هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية عبر قناة عدن المستقلة AIC.



وقال هيثم "في منشور نشره على حسابه في "فيسبوك": "ترقبوا بعد قليل كلمة اللواء احمد سعيد بن بريك عضو هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية عبر قناة عدن المستقلة AIC ، سيوضح فيها حقيقة الامور ويدحض فيها اكاذيب العدو ".

يأتي ذلك في وقت إشتدت فيها المواجهات بين القوات التابعة لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي .

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