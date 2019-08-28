مراسل (اليمن العربي) ينفي تقدم قوات الميسري نحو التواهي 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
أحمد الميسري
كتب
الخليج 365 - خاص
نفى مراسل (الخليج 365) الأنباء التي تتحدث عن تقدم قوات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، بإتجاه مديرية التواهي التي يتخذها المجلس الإنتقالي الجنوبي مركزاً له .
وقال مراسلنا، أن المواجهات لازالت في مديرية خور مكسر وأطراف مديرية المعلا حيث يتمركز اللواء الأول مشاه التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي .. مشيراً إلى أن هناك عدد من المركبات التابعة للإنتقالي ذهبت نحو مواقع المواجهات .
وكانت قناة الحدث قد أوردت خبراً عاجلاً عن تقدم قوات الميسري نحو مدينتي المعلا والتواهي .
وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، حقيقة ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن، نافياً الأنباء التي تتحدث عن سقوط المدينة بيد القوات الشرعية .
وقال هيثم في منشور له بالفيسبوك، لاتصدقوهم ، فمن هرب لن يعود منتصراً، تعاملنا معهم بأخلاقنا وأعطينا الكثير منهم الامان ، فخانوا العهد والاتفاق كعادتهم وخرجوا بأسلحتهم لاثارة البلبلة وتصوير الامور بانها في أيادي مليشيات الاٍرهاب" .
وأضاف "الهزيمة النفسية مداها الاقتناع بعدم جدوى المقاومة أي الاستسلام وهذا مرفوض ، والتوقف عن المواجهة ضد الاٍرهاب أمر مستحيل بالنسبة لكل جنوبي يحمل قضية وطنية منذ ٩٤" .
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