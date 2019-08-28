مراسلنا : تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي في سماء عدن 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - خاص
قال مراسل (الخليج 365) أن هناك تحليق مكثف في هذه الأثناء لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في سماء العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد مواجهات بين قوات الحزام الامني، وقوات تابعة لوزير الداخلية أحمد الميسري .
وأضاف مراسلنا، أن مقاتلات التحالف العربي تحلق بكثافة في سماء المناطق التي تشهد مواجهات لكنه نفى أن يكون أن هناك أي غارات جوية حتى ساعة كتابة الخبر .
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، قد نفى الأنباء التي تتحدث عن سقوط المدينة بيد القوات الشرعية، بالتزامن مع عودة رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، إلى عدن بحسب ما أفاد سكرتيره الخاص، زيد الجمل .
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