الزبيدي يعود إلى عدن وسكرتيره يكذب قناتي الحدث والجزيرة 

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 الزبيدي كتب Advertisements عدن - الخليج 365 عاد رئييس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، عيدروس الزبيدي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، حسبما أفاد سكرتيره الخاص، زيد الجمل .

وقال الجمل في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"الرئيس القائد #عيدروس_الزبيدي يصل العاصمة الجنوبية عدن". وفي تغريدة سابق، قال " لم ينتصروا وهم مسيطريون على جبال عدن ولديهم عشرات المعسكرات فكيف ينتصروا بعيال حاره واحده وبدعايا إعلامية كاذبة من قناة الحدث او الجزيرة" .

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