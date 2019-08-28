المتحدث باسم الانتقالي يوضح حقيقة ما يحدث في عدن 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

نزار هيثم

كتب الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، حقيقة ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن، نافياً الأنباء التي تتحدث عن سقوط المدينة بيد القوات الشرعية .



وقال هيثم في منشور له بالفيسبوك، لاتصدقوهم ، فمن هرب لن يعود منتصراً، تعاملنا معهم بأخلاقنا وأعطينا الكثير منهم الامان ، فخانوا العهد والاتفاق كعادتهم وخرجوا بأسلحتهم لاثارة البلبلة وتصوير الامور بانها في أيادي مليشيات الاٍرهاب" .

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وأضاف "الهزيمة النفسية مداها الاقتناع بعدم جدوى المقاومة أي الاستسلام وهذا مرفوض ، والتوقف عن المواجهة ضد الاٍرهاب أمر مستحيل بالنسبة لكل جنوبي يحمل قضية وطنية منذ ٩٤" .

وتابع "بعض الأفراد للأسف في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يسمعونها ونؤكد انها غير صحيحة" .. مؤكداً أن خلاياهم التائهة تحركت بأوامر قيادات الاٍرهاب وتم التعامل معهابزنجبار وفي عدن وتم استعادة السيطرة على نقطة العلم وبالقرب من المطار .

وأشار إلى أن القوات الجنوبية تواجه الاٍرهاب في شقرة والعرقوب وفي اَي مكان .. مضيفاً أن قيادات الإنتقالي قرارها واضح وسترد بحزم على كل تحركات البلاطجة والمليشيات الارهابية .