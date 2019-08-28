Advertisements القوات الجنوبية تطرد مجاميع الميسري والزامكي من مطار عدن الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - عدن أفادت مصادر محلية بخورمكسر قيام عناصر مستأجر من أتباع "أحمد أمسيس الميسري" وزير داخلية المهجر اليمني ووكيله في حي السعادة والعريش بخورمكسر "سليمان الزامكي" بحركة أستعراض وتصور لمجموعة من الشباب والأطفال بحركة تصوير مقطع فيديو في ساحة مدخل مطار عدن وطريق العريش .

Advertisements وبحسب مصادر أخرى فإن القوات الجنوبية حضرت على الفور وقامت بطرد العناصر الفوضوية نصحتهم بالتوجه إلى منازلهم . وبحسب المصادر فإن المدعو "وليد ناصر الفضلي" صهر علي محسن الأحمر، هو الآخر أستأجر مجموعة من العمال العاطلين عن العمل لتنفيذ زوبعة في عاصمة زنجبار لوقت التصوير وأنتهت المهمة وقامت قوة من الحزام الأمني في أبين بطردهم من شوارع المدينة . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجنوبية تطرد مجاميع الميسري والزامكي من مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.