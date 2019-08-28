صحفي جنوبي يحذر من عمليات ارهابية تنفذها خلايا نائمة بعدن

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - بكر محسن
حذر الصحفي الجنوبي الشاب صلاح بن لغبر من عمليات ارهابية تعتزم خلايا ارهابية نائمة تنفيذها بالعاصمة عدن.
وكتب بن لغبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: لاتصدقوا الجزيرة أنها تقود حرب الإرهاب والاخوان ضدكم واقسم بالله أنها تختلق الاخبار ونزيف وتجذب".
وأضاف بن لغبر أن هناك "خلايا إرهابية ستنفذ تفجيرات وتقتل مواطنين داخل احياء سكنية ، تتولى وسائل اعلام الاعداء نشر اخبار تفيد بوصول القوات الشمالية إلى تلك المناطق".
وتابع: "ا يحدث في خور مكسر خلايا داعشية بقيادة سليمان الزامكي عملت كام تفجير واطلقت النار على المواطنين في الشوارع قبل ان يفروا الى داخل حي السعادة وجاري ملاحقتهم".
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