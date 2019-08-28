صحفي جنوبي يحذر من عمليات ارهابية تنفذها خلايا نائمة بعدن

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - بكر محسن

حذر الصحفي الجنوبي الشاب صلاح بن لغبر من عمليات ارهابية تعتزم خلايا ارهابية نائمة تنفيذها بالعاصمة عدن.

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وكتب بن لغبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: لاتصدقوا الجزيرة أنها تقود حرب الإرهاب والاخوان ضدكم واقسم بالله أنها تختلق الاخبار ونزيف وتجذب".

وأضاف بن لغبر أن هناك "خلايا إرهابية ستنفذ تفجيرات وتقتل مواطنين داخل احياء سكنية ، تتولى وسائل اعلام الاعداء نشر اخبار تفيد بوصول القوات الشمالية إلى تلك المناطق".

وتابع: "ا يحدث في خور مكسر خلايا داعشية بقيادة سليمان الزامكي عملت كام تفجير واطلقت النار على المواطنين في الشوارع قبل ان يفروا الى داخل حي السعادة وجاري ملاحقتهم".