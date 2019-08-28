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ناقلة نفط معطلة قبالة اليمن تثير مخاوف أممية
الأربعاء 28 أغسطس 2019
أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن فريقاً من الخبراء الأمميين وصل إلى جيبوتي استعداداً لمعاينة ناقلة النفط "صافر" المتوقفة قبالة سواحل اليمن والتي لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 وتشكل خطراً على البيئة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن بدء مهمة الخبراء الأمميين رهن بـ"الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية". وتطالب الأمم المتحدة منذ وقت طويل بمعاينة السفينة لكن السلطات المحلية لم توافق على طلبها إلا مؤخراً. وأضاف دوغاريك، أن "حمولة صافر تبلغ نحو 1.1 مليون برميل من النفط. وهيكلها لم يخضع للصيانة منذ العام 2015 ومن شأن أي تسرب نفطي أن يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية". وينوي خبراء الأمم المتحدة أولاً إجراء "تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن".
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