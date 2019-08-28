اقرار منطوق الحكم في قضية الفعل الفاضح بمدينة تريم حضرموت

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - تريم

صدر اليوم منطوق الحكم في قضية الرقص المخل بالآداب والذي وقع في مدينة تريم حضرموت.



وجاء ذلك بعد مناشدات واستنكارات قام بها صحفيين من حضرموت خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يلي منطوق الحكم:

Advertisements

1. ادانه/ع ....ع ....ز...بالتهمه المسنده اليه بقرار الاتهام وهي المساهمه بالتحريض على الافعال الفاضحه

2.معاقبه المدان بالحد الاقصى لعقوبهوالفعل الفاضح وهي الحبس سته اشهر مع النفاذ.

3. الزام المدان بتقديم تعهد بعدم اللقيام باي بمثل هذه الافعال المنافيه للاداب العامه والخادشه للحياء او التحريض عليها مستقلا والتزامهوحسن السيره والسلوك مع تقديم كفيل يتعهد بدفع مبلغ مليون ريال يمني في حال اخل اخل بشروط التعهد.

4. على النيابه العامه متابعه سلطات الضبط القضائي بموالاه البحث وضبط بقيه المتهمين المشاركين بافعالهم المخله والخادشه للحياء المنافيه للاداب ..في هذه الواقعه وسرعه ضبطهم وتقديمهم للقضاء .

5. على الجهات الامنية فرض رقابتها للوقايه من حدوث مثل تلك الجرائم مستقبلا.