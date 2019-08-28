تراند اليوم : بيان عاجل وهام من وزارة الداخلية اليمنية وصدور قرارات صارمة

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عدن - يزيد التهامي - بيان عاجل وهام من وزارة الداخلية اليمنية وصدور قرارات صارمة

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

أقرت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الاربعاء منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن و محافظة ابين ولحج.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الانباء سبأ، أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني، بدورها في حفظ الأمن والسكينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

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ودعت الداخلية كافة افراد وضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية للقيام بمهامهم في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وتامين كافة الممتلكات العامة والخاصة بمحافظات ابين ولحج وعدن والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الامن والسكينة العامة عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المحافظات الثلاث بعد تطهير شبوة من مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي.

كما دعت كافة المواطنين وخاصة في محافظات ابين وعدن ولحج الى الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة والابلاغ عن اي تهديدات او مخالفات امنية والعمل جنبا الى جنب مع اخوانهم في الجيش والامن في تطبيع الاوضاع والحفاظ على السلامة العامة .

وأكدت لجميع المواطنين حرصها على سلامة الجميع.. داعية " المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد الى القاء السلاح والتوقف عن تهديد الامن ونؤمنهم على ارواحهم فهم ابناءنا ولن يكونوا الا جزء منا لهم مالنا وعليهم ما علينا وتحت سقف الدولة وسيادة القانون".

ودعت الوزارة تلك القلة القليلة من قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المستمرين بالتحريض وتهديد الامن و السكينة العامة للاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها و عن كل ما يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة، وتحمل المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج، وتشيد وزارة الداخلية باليقظة العالية والتعاون المستمر من أبناء عدن وابين لحج وكافة التواقين لجعل مدنهم مدن السلام والمحبة والتنوع والتعايش

وأضاف البيان " نحن عازمون على تنفيذ القانون وبسط سيطرة الدولة والعمل بكل طاقتنا وجهدنا لحفظ الامن لجميع المواطنين دون اي تمييز فالدولة اليمنية هي دولة كل اليمنيين والحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا ".