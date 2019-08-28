تراند اليوم : عاجل : عدن تتحرر من الانفصاليين والشرعية تسيطر على المطار وتتجه للقصر

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عدن - يزيد التهامي - عاجل : عدن تتحرر من الانفصاليين والشرعية تسيطر على المطار وتتجه للقصر

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

سيطرت قوات الجيش الوطني اليوم الاربعاء على مطار عدن الدولي وبدأت بتأمين المدينة.

وأعلن وزير الاعلام معمر الارياني، دخول قوات الجيش الوطني الى مطار عدن الدولي.

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وقال الارياني في تغريدات تابعها مأرب برس على تويتر إن قوات الجيش الوطني دخلت الى مطار عدن واستكملت السيطرة على البوابة الرئيسية للمطار وسط ترحيب شعبي وفرحة عارمة.

وأوضح أن قوات الجيش بدأت بتأمين مديريات العاصمة عدن وسط احتفال وترحيب كبير من ابناء المحافظة.

وأكد أن هذا النصر لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف.

الى ذلك قالت مصادر مأرب برس ان القوات الحكومية سيطرت على مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في عدن.

كما سيطرت على الخط البحري المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.

وازالت مليشيات الانتقالي النقاط العسكرية من الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في عدن.