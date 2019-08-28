تراند اليوم : عاجل.. سيطره شبه كاملة للجيش الوطني على محافظة عدن وفرار جماعي لمليشيا المجلس الانتقالي

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عدن - يزيد التهامي - عاجل.. سيطره شبه كاملة للجيش الوطني على محافظة عدن وفرار جماعي لمليشيا المجلس الانتقالي

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - خاص

Advertisements قوات الشرعية تسيطر على مطار عدن الدولى ‏ قوات الشرعية تدخل احياء المعلا والتواهي بعد السيطرة على خور مكسر. القوات الحكومية تستعيد مديريتي دار سعد والشيخ عثمان في محافظة #عدن. كما سيطرت القوات الحكومية على الخط البحري المؤدي إلى قصر المعاشيق الرئاسي في #عدن. وفرار جماعي لمليشيات المجلس الانتقالي.

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