قائد المقاومة الجنوبية بشوة: النخبة الشبوانية ستعود بشكل أقوى 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب شبوة - الخليج 365

أكد قائد المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة ورئيس حلف قبائل شبوة، الاستاذ عبدالعزيز الجعفري، بأن النخبة الشبوانية ستعود بشكل أقوى.



وذكر أن ماحدث فيها خيانة واضحة، ولكن هذه الخيانة ستعرف الجميع من المخلص ومن الخائن.

جاء هذا خلال بيان - حصل "الخليج 365" على نسخة منه، وفيما يلي ننشر نص البيان:

الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله ومن والاه. لا يسعنا في هذا الموقف الا ان نحيي ابناءنا واخواننا شباب النخبه الشبوانيه وابطال المقاومة الجنوبية و شباب الثورة الجنوبية والأبطال الشجعان من جميع المناطق الجنوبية الذين هبوا لنداء البطولة والفداء من مقاومة و أحزمة أمنية ..

الرجال البواسل الذين قدموا الغالي والنفيس واثبتوا أنهم الرجال الصناديد بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، وأنهم لولا الخيانه ماكان للأمور أن تصل بنا الى هذا المستوى .

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ولكنها حكمة الله التي نتقبلها ونأخذ منها العبرة فنعرف صديقنا المخلص من أخونا الخائن.

هذه الخيانه التي لولاها لكان لرجال نخبتنا الكلمة العليا ولكانت رايتنا خفاقه كعادتها في ظل تواجد وثبات هذه النخبة الشبوانيه في طول وعرض محافظة شبوة فارضة الامن والأمان وناشرة السلام والاطمئنان على جميع ربوعها حيث نعم به الكبير والصغير والمسافر والمقيم..

والذي وبإذن الله سيعود مع عودة قريبة لرجال النخبة الشبوانيه الى ارضهم .

ان محافظة شبوة وفي ظل الغياب القسري لأبطال نخبتها قد بدأ قلقها و مخاوفها يزداد من عودة قوى الارهاب وعمليات التقطع والقتل والذي عانت منه محافظتنا كثيرآ.

حيث ستجد قوى الشر والارهاب في غياب النخبة الشبوانيه ورجالها الصادقين المخلصين الساحة خاليه امامها وخصبة لها لتتكاثر ويزداد نشاطها قتلا وارهابآ. وقد ظهرت معالمها للعيان مع ظهور رايات واعلام تابعه لها فورا بعد سيطرة القوات الاخوانية المندثرة برداء الشرعية التي توافدت علئ مدينة عتق مؤخرآ.

ومن منطلق الحرص على اهلنا في شبوة فآننا نحذر من التهاون والتساهل مع هذه القوى وترك اهلنا فريسة لها. اللهم احفظ شبوة واهلها ونخبتها الباسلة. عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري رئيس حلف قبائل وابناء شبوة قائد المقاومة الجنوبية شبوة