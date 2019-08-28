مستشار إعلامي يستبعد نجاح الحكومة المخترقة إخوانياً وحوثياً وقطرياً وإيرانياً وتركياً

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
قال المستشار الإعلامي والمحلل السياسي، سامي العثمان، "استبعد العديد من المراقبين نجاح الحكومة اليمنية المخترقة من الاخوان والحوثي والدوحة وطهران وأنقره في تحقيق نتائج في المشهد العدني".
وأضاف العثمان في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "باعتبار موازين القوى تغيرت واختلفت !طالما الاخوان لايزالوا يملكون نفوذ داخل الشرعية فلا يرجى اي خير".
وتابع "رحب المجلس الانتقالي بالبيان السعودي الاماراتي في الوقت الذي لم يصدر اي تعليق على نفس البيان من الشرعية المخترقة من الاخواني الخطير علي محسن ال احمر، في مؤشر على تحفظ الشرعية على مخرجات البيان الذي يدعو لحوار الفرقاء ورفض الحملة الاخونجية على الامارات".
ومضى "في رد صارم وصادم للشرعية المخترقة من الاخوان والحوثي اكد محافظ ابين عبداللطيف السيد لوزير داخلية الشرعية المشكوك في امره! والذي طالب بتسليم المسكرات للاخوان الارهابيين!بأن نجوم السماء اقرب له من الجنوب!! وانه لن يدخل الجنوب سوى على جثث ابناء الجنوب!".
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